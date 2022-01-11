Сейчас Кристина Орбакайте находится в Соединенных Штатах Америки.

Российская певица Кристина Орбакайте опубликовала в своем инста-блоге фотографию, на которой позирует в мини-комбинезоне с объемными рукавами и глубоким декольте. Талию она подчеркнула черным поясом.

Кроме того, артистка нанесла вечерний макияж с акцентом на красные губы, а также сделала низкий хвостик, который визуально удлинил ее шею.

Читайте также"Пришлось ругаться": украинская певица пожаловалась на отдых в МексикеСтоит отметить, что 50-летняя Орбакайте выглядит достаточно стройной - у нее худенькие ножки и тонкая талия.

"Красавица", "Одна приятность", "Шикарная", "Крис, ты - супер", "Цветочек", "Как всегда, прекрасная", - пишут поклонники в комментариях под фото.

Напомним, ранее Кристина Орбакайте вызвала восторг в сети поразительным сходством с Аллой Пугачевой на новом фото.

Вас также могут заинтересовать новости: