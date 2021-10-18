Шеф-повар не виделся со своей мамой почти год.

Известный шеф-повар и бессменный судья кулинарного телепроекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво редко делится со своими поклонниками семейными фото. Однако на этот раз решил всех познакомить со своей мамой, с которой не виделся около года.

Он на своей личной странице в Instagram показал трогательное фото.

Читайте такжеИрина Билык планировала рождение дочки, но передумала: певица назвала причину (видео)49-летний кулинар больше десяти лет живет и работает в Украине. Он признается, что скучает по родине (Колумбия, — УНИАН). Так, сегодня, 18-го октября, он показал свою маму, которая специально приехала к нему в Киев.

"Ко мне приехала мама. Я не видел ее почти год, и теперь очень счастлив, что она рядом", — рассказал ресторатор.

Кроме того, они решили приготовить на завтрак традиционное колумбийское блюдо.

Эктор Хименес-Браво: личная жизнь

Личная жизнь этого харизматичного шеф-повара давно волнует сотни тысяч поклонниц. В 2011 году у него был роман с бывшей участницей реалити-шоу "Холостяк". Также журналисты подозревали его в отношениях с певицей Натальей Могилевской, однако вскоре они признались, что между ними исключительно дружба.

В начале августа он опубликовал фото со своей возлюбленной. Похоже, Эктор Хименес-Браво счастлив и не одинок, но раскрывать имя своей избранницы не планирует.

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Автор: Каролина Гайдук