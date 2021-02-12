Исполнительница - обладательница шикарной фигуры.

Певица Вера Брежнева поделилась снимком, на котором предстала в белоснежном костюме.Читайте такжеОля Полякова никак не угомонится: назвала Камалию "здоровой и сисястой"

Фото артистка опубликовала в Instagram. В кадре 39-летняя экс-«виагра» предстала в ультрамодных брюках палаццо и в пудровом топе.

На снимке можно заметить идеальную фигуру Брежневой - сочную грудь, плоский живот, на котором виден рельефный пресс.

Для фотографии Вера распустила волосы и нанесла нюдовый макияж.

Кто такая Вера Брежнева

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепропетровской области.

Певица была солисткой группы "ВИА Гра" в 2003-2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру.

Певица замужем за продюсером Константином Меладзе с 2015 года.

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Автор: Ольга Робейко