Брежнева очаровала поклонников / фото instagram.com/ververa
Певица Вера Брежнева поделилась снимком, на котором предстала в белоснежном костюме.Читайте такжеОля Полякова никак не угомонится: назвала Камалию "здоровой и сисястой"
Фото артистка опубликовала в Instagram. В кадре 39-летняя экс-«виагра» предстала в ультрамодных брюках палаццо и в пудровом топе.
На снимке можно заметить идеальную фигуру Брежневой - сочную грудь, плоский живот, на котором виден рельефный пресс.
Брежнева очаровала поклонников / фото instagram.com/ververa
Для фотографии Вера распустила волосы и нанесла нюдовый макияж.
Кто такая Вера Брежнева
- Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепропетровской области.
- Певица была солисткой группы "ВИА Гра" в 2003-2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру.
- Певица замужем за продюсером Константином Меладзе с 2015 года.
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