38-летняя Леди Гага впервые выходит замуж (фото)

Певица подтвердила свой статус невесты.

Американская певица Леди Гага сообщила о помолвке со своим возлюбленным, предпринимателем Майклом Полански в беседе с премьер-министром Франции в рамках Олимпийских игр.

Пара вместе уже четыре года, и только сейчас они решили официально оформить свои отношения. Для артистки этот брак станет первым.

Интересно, что в биографии певицы было несколько романов, которые могли увенчаться успехом. Однако что-то мешало Леди Гаге довести отношения до брака.

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Например, 14 февраля 2015 года, в День святого Валентина, Леди Гага приняла предложение руки и сердца от своего экс-возлюбленного, 33-летнего актёра Тейлора Кинни, с которым она познакомилась в 2011 году на съёмках клипа "Yoü and I". Пара собиралась сыграть свадьбу. Но в июле 2016 года Леди Гага объявила, что рассталась со своим женихом.

В феврале 2017 года стало известно об отношениях Леди Гаги с её агентом Кристианом Карино. Летом 2017 года пара была помолвлена, но в связи с ухудшением состояния здоровья певицы, а также плотным гастрольным графиком подготовка к свадьбе была отложена. Помолвка была расторгнута в феврале 2019 года накануне церемонии "Оскар".

Напомним, ранее стало известно, что Адель во второй раз выходит замуж.