Певица показала откровенные фотографии.

Американская певица Ники Минаж на своей страничке в социальной сети Instagram выложила фотографии, на которых позирует в одних лишь трусиках и бейсболке.

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Пышную грудь Ники прикрыла одной рукой, а вторую поднесла ко рту. Также она украсила шею массивной цепью с надписью "Barbie", надела браслеты на ноги и часы на запястье. В целом образ получился очень ярким.

"Ты вернулась", "Шикарная", "Эпатаж - твое все", "Розовый тебе к лицу", - пишут поклонники.

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Автор: Диана Могилевич