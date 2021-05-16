Минаж снялась топлес / instagram.com/nickiminaj
Американская певица Ники Минаж на своей страничке в социальной сети Instagram выложила фотографии, на которых позирует в одних лишь трусиках и бейсболке.
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Пышную грудь Ники прикрыла одной рукой, а вторую поднесла ко рту. Также она украсила шею массивной цепью с надписью "Barbie", надела браслеты на ноги и часы на запястье. В целом образ получился очень ярким.
"Ты вернулась", "Шикарная", "Эпатаж - твое все", "Розовый тебе к лицу", - пишут поклонники.
Минаж снялась топлес / instagram.com/nickiminaj
Минаж снялась топлес / instagram.com/nickiminaj
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