Она хочет доказать искренность своих чувств.

Избранница известного американского актера Брэда Питта - Инес де Рамон - установила правила в отношениях со звездой. Об этом пишет издание Daily Mail.

Выяснилось, что девушка запретила своим друзьям, семье и коллегам говорить о ней и ее возлюбленном. Более того, она заставила их подписать соглашения о неразглашении информации об их романе. Теперь любые подробности личной жизни пары не должны появляться в СМИ.

По словам инсайдеров, Инес вынуждена была пойти на этот шаг, ведь хочет доказать Питту, что она с ним не ради славы.

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"Инес сказала всем своим друзьям никогда не разглашать какую-либо информацию о ней или о них. Она играет очень безопасно, потому что любит Брэда и хочет, чтобы он доверял ей, поскольку она надеется однажды выйти за него замуж. Девушка действительно заботится о нем", - рассказали инсайдеры.

К слову, впервые об отношениях Инес и Брэда стало известно в ноябре 2022 года. Затем влюбленные начали жить вместе и сейчас не спешат официально заключать брак.

Кстати, Брэд уже был дважды женат. Сначала с Дженнифер Энистон, а затем с Анджелиной Джоли, с которой до сих пор продолжаются судебные процессы.

Напомним, ранее дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли решила жить с отцом.

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