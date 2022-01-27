По словам актрисы, она пришла на первые съемки порно уже будучи профессионалом.

Американская актриса Хлоя Черри до съемок в популярном сериале НВО "Эйфория" снималась в фильмах для взрослых.

В интервью interviewmagazine.com она рассказала, что всегда относилась к порно серьезно.

"Что касается фильмов для взрослых, я пришла туда уже профессионалом. Это не был мой первый опыт в подобных съемках, когда оказываешься перед камерой и не знаешь, что тебе делать. Я знала, как себя проявить, как слушать режиссера и учитывать пожелания, старалась увидеть всю картинку целиком и быть в ней органичной. Для меня это легко", - сказала Черри.

Также она отметила разницу между съемками в порно и в сериалах. По словам актрисы, в порно никто не оценивает девушек за актерскую игру.

Читайте такжеРегину Тодоренко "разнесли" за "целлюлитное" фото"Само большое отличие ТВ и порно – это то, что в порно никто не станет тебя оценивать тебя за актерскую игру, а в сериале это важно. На съемках ТВ-шоу мы добиваемся идеально сыгранной сцены столько раз, сколько нужно, в порно ты просто занимаешься сексом", - добавила Хлоя.

Отметим, Хлоя Черри сыграла в "Эйфории" девушку Фей, у которой были проблемы с наркотиками.

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