Супруги обменялись любезностями в сети.

Известный шоумен Маким Галкин, признаный Минюстом РФ иноагентом, трогательно поздравил свою супругу Аллу Пугачеву с годовщиной свадьбы.

Несмотря на то, что многие осуждающе относятся к их брака, говоря, что он по расчету, артисты доказывают, что любви все возрасты покорны. Сегодня, 15 ноября, ровно 21 год, как Галкин и Пугачева официально женаты.

"21 год вместе. Люблю тебя, Алла, сегодня, как и в первый год, и ещё немного больше", - написал шоумен на своей странице в Instagram.

Видео дня

Такой пост он сопроводил фотографией, где они с Пугачевой вместе вышли на сцену на одном из концертов. На снимке они выглядят еще совсем молодыми. Алла Борисовна предстала в белом платье-рубашке, которое оголяло ее стройные ножки. А сам Галкин надел джинсы, рубашку и яркий пиджак.

Примадонна не осталась в стороне и также поздравила своего супруга с годовщиной.

"Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денёк", - написала певица.

Максим Галкин и Алла Пугачева: история отношений

Артисты познакомились на съемках клипа Примадонны "Быть или не быть". Их отношения начали бурно развиваться в 2001 году, с 2005 звезды жили в гражданском браке. Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года.

Сейчас они воспитывают двойняшек от суррогатной матери - Лизу и Гарри.

Известно, что после полномасштабного российского вторжения они переехали в Израиль. Шоумен открыто осудил преступный режим Кремля и выразил поддержку Украине. Также он давал концерты, во время которых собирал деньги на помощь украинским беженцам.

Кроме того, они решели разорвать все связи с РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: