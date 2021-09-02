20-летняя внучка Софии Ротару - Соня Евдокименко - опубликовала в Instagram новую фотографию.
В кадре девушка позирует, сидя на полу. Она предстала в бежевом шелковом халатике, под который не надела нижнее белье. Также Соня дополнила такой соблазнительный образ украшением в виде пера с цепочкой, браслет и несколько колец.
"Если бы вы могли провести ночь в музее, какой музей вы бы выбрали?", - поинтересовалась Соня у подписчиков.
Но большинство фанов, кажется, не обратили внимание на подпись к фото. Их больше заинтересовал сам снимок.
"Вау", "Супер", "Вот это вайб", "Красотка", "Очень нежная", - пишут пользователи сети в комментариях.
Кто такая Соня Евдокименко:
Соня Евдокименко - украинская певица и модель, а также внучка известной певицы Софии Ротару. Ее подругой детства была Соня Киперман, дочь певицы Веры Брежневой.
Также она с подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев. Специалисты сравнивали Соню с юной Синди Кроуфоррд, пророча девушке блестящую карьеру модели.