Соня Евдокименко раззадорила своих поклонников.

20-летняя внучка Софии Ротару - Соня Евдокименко - опубликовала в Instagram новую фотографию.

В кадре девушка позирует, сидя на полу. Она предстала в бежевом шелковом халатике, под который не надела нижнее белье. Также Соня дополнила такой соблазнительный образ украшением в виде пера с цепочкой, браслет и несколько колец.

"Если бы вы могли провести ночь в музее, какой музей вы бы выбрали?", - поинтересовалась Соня у подписчиков.

Но большинство фанов, кажется, не обратили внимание на подпись к фото. Их больше заинтересовал сам снимок.

"Вау", "Супер", "Вот это вайб", "Красотка", "Очень нежная", - пишут пользователи сети в комментариях.

Кто такая Соня Евдокименко:

Соня Евдокименко - украинская певица и модель, а также внучка известной певицы Софии Ротару. Ее подругой детства была Соня Киперман, дочь певицы Веры Брежневой.

Также она с подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев. Специалисты сравнивали Соню с юной Синди Кроуфоррд, пророча девушке блестящую карьеру модели.

Автор: Диана Могилевич