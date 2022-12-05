Девушка продолжает эпатировать публику.

Дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут, 16-летняя Злата Митчелл показала поклонникам в Instagram новые фотографии из Калифорнии.

В кадре девочка позировала вместе со своей подругой, однако позу она выбрала не самую удачную. Злата в дамской комнате нагнулась и показала свой прогиб. Также она сделала губы уточкой, чтобы привлечь к себе еще больше внимания. А вот подруга стояла за спиной Митчелл и фотографировала их в зеркале.

На еще одном снимке Злата показала, как прогуливалась вдоль набережной. Она предстала в черном мини-платье, кожаной курточке и кроссовках.

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Не удержалась Митчелл и от того, чтобы не покривляться на камеру. Вот с таким выражением лица она сделала очередное фото:

Напомним, ранее дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут прогулялась по улице Парижа в откровенном наряде. Девушка надела черное мини-платье, которое оголило ее сочные бедра.

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