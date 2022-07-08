Несовершеннолетняя дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут показала откровенное фото в своем Instagram.
16-летняя Злата Митчелл любит похвастаться своей фигурой и пышными формами, несмотря на юный возраст. В этот раз она позировала в джинсах и топе, который едва прикрывал ее грудь.
Злата покрутилась перед камерой, и на одном из фото едва не засветила обнаженную грудь. Благо, девушка прикрыла ее рукой.
Поклонники же пришли в восторг от таких снимков Златы. В комментариях они оставили множество "сердечек".
Стоит отметить, что звездная мама Ольга Фреймут совсем не ведет себя так, как ее старшая дочь. Если телеведущая всегда одета стильно, женственно и изысканно, то ее дочь предпочитает быть более откровенной в проявлении себя.
Напомним, ранее дочь Фреймут показала пышную грудь на отдыхе в Мексике.