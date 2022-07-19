Парочка вместе выбралась в кино.

Дочь украинского комика Евгения Кошевого - 14-летняя Варвара - показала своего бойфренда.

Известно, что девушка начала встречаться со своим молодым человеком еще до войны в Украине. Но после полномасштабного вторжения она вместе со своей мамой и младшей сестрой Серафимой была вынуждена уехать в Болгарию. Сейчас же она вернулась в Киев и уже успела увидеться со своим возлюбленным.

В инста-сториз Варя сообщила, что вместе со своим бойфрендом сходила в кино на "Миньоны: Грювитация".

"Мой любимый миньон", - лаконично подписала Варя фото со своим бойфрендом.

Отметим, Варвара растет очень талантливой девушкой. Она выиграла 20 тысяч гривень в программе "Рассмеши комика", а также принимала участие в вокальном шоу "Голос страны".

Напомним, ранее звезда "Квартала" Кошевой и его супруга сделали патриотические тату.

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