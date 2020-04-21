Пышнотелая модель Эшли Грэм "засветила" огромную грудь (фото)

В кадре Грэм позирует в солнцезащитных очках, а также демонстрирует пышное декольте.

Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм интенсивно занимается спортом после родов.

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Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram. На фото девушка "засветила" огромную кормящую грудь в оранжевом топе.

"13 недель после родов, и я начинаю ощущать себя по-новому. Молодые мамы, через сколько недель после родов вы начали снова чувствовать себя? Что вам помогает?", - подписала фото Грэм.

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