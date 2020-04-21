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Пышнотелая модель Эшли Грэм "засветила" огромную грудь (фото)

19:21, 21 апреля 2020
Звезды
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Грэм родила сына 18 января 2020 года / instagram.com/ashleygraham

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Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram. На фото девушка "засветила" огромную кормящую грудь в оранжевом топе. 

"13 недель после родов, и я начинаю ощущать себя по-новому. Молодые мамы, через сколько недель после родов вы начали снова чувствовать себя? Что вам помогает?", - подписала фото Грэм.

Грэм родила сына 18 января 2020 года / instagram.com/ashleygraham

Ранее российский юморист Максим Галкин показал, как они с супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри весело празднуют Пасху.

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Теги: #Грэм#фото