Пышнотелая модель Эшли Грэм "засветила" огромную грудь (фото)
19:21, 21 апреля 2020Звезды
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В кадре Грэм позирует в солнцезащитных очках, а также демонстрирует пышное декольте.
Грэм родила сына 18 января 2020 года / instagram.com/ashleygraham
Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм интенсивно занимается спортом после родов.
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Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram. На фото девушка "засветила" огромную кормящую грудь в оранжевом топе.
"13 недель после родов, и я начинаю ощущать себя по-новому. Молодые мамы, через сколько недель после родов вы начали снова чувствовать себя? Что вам помогает?", - подписала фото Грэм.
Грэм родила сына 18 января 2020 года / instagram.com/ashleygraham
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