Голливудская пара Мила Кунис с Эштон Катчер выпустили "карантинное вино" (видео)
19:55, 20 апреля 2020Звезды
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Вырученные средства они отдадут на борьбу с COVID-19.
Эштон с Милой сотрудничают с винодельней Battle Creek Vineyards / instagram.com/aplusk
Актеры и супруги Мила Кунис и Эштон Катчер выпустили «Карантинное вино».
Читайте такжеЛеди Гага, Билли Айлиш и Элтон Джон выступят на виртуальном концерте, посвященном врачамВидеоролик об этом Катчер опубликовал у себя в Instagram.
Отмечается, что вырученные средства они отдадут на борьбу с COVID-19.
Актер рассказал, что они с Милой начали сотрудничать с винодельней Battle Creek Vineyards. Результатом их совместной работы стало «Карантинное вино», которое сможет купить любой желающий.
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