Голливудская пара Мила Кунис с Эштон Катчер выпустили "карантинное вино" (видео)

Вырученные средства они отдадут на борьбу с COVID-19.

Актеры и супруги Мила Кунис и Эштон Катчер выпустили «Карантинное вино».

Читайте такжеЛеди Гага, Билли Айлиш и Элтон Джон выступят на виртуальном концерте, посвященном врачамВидеоролик об этом Катчер опубликовал у себя в Instagram.

Отмечается, что вырученные средства они отдадут на борьбу с COVID-19.

Актер рассказал, что они с Милой начали сотрудничать с винодельней Battle Creek Vineyards. Результатом их совместной работы стало «Карантинное вино», которое сможет купить любой желающий.

Ранее УНИАН сообщал, что актер Арнольд Шварценеггер пожертвовал медикам миллион долларов.