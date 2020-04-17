Официально: принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци отложили свадьбу на год

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци перенесут свадьбу на весну 2021 года.

Букингемский дворец официально объявил о том, что свадьба принцессы Йоркской Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци, запланированная на 29 мая 2020 года, будет перенесена.

Еще 18 марта представитель Букингемского дворца официально подтвердил, что запланированный прием в саду Букингемского дворца не состоится. А вчера вечером сообщили о том, что и свадебная церемония в часовне Сент-Джеймсского дворца тоже отменена.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцці перенесут свадьбу на весну 2021 года. Официальная дата пока не объявлена.

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"Не планируется менять место проведения или проводить более пышную свадьбу. Сейчас они даже не думают о своей свадьбе. Впоследствии планы будут реорганизованы, но не сейчас", - гласит заявление дворца, пишет ТСН со ссылкой на Royal.uk.

Напомним, о помолвке пары было объявлено 26 сентября 2019 года. Венчание принцессы и ее жениха должно было состояться 29 мая 2020 года в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца.

Напомним, свои свадьбы из-за ситуации с коронавируса перенесли Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, Кэти Перри и Орландо Блум, а также Эмма Стоун и Дэйв Маккери.