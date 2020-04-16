Тина Кароль засветила пышное декольте (фото)

Артистка предстала в обтягивающем топе желтого цвета, который идеально подчеркнул ее сексуальную фигуру.

Тина Кароль в обтягивающем топе с мегасексуальным декольте продемонстрировала поклонникам прелести своей фигуры.

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На своей странице в Instagram певица поделилась видео, на котором она выходит в телеэфир из своего дома.

Певица показала их завтрак с сыном Вениамином, а также обсудила с ведущими празднование Пасхи.

На певице был надет яркий обтягивающий топ желтого цвета, который идеально подчеркнул ее сексуальную фигуру.