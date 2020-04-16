Тина Кароль засветила пышное декольте (фото)
10:15, 16 апреля 2020Звезды
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Артистка предстала в обтягивающем топе желтого цвета, который идеально подчеркнул ее сексуальную фигуру.
Певица показала их завтрак с сыном Вениамином / Instagram Тина Кароль
Тина Кароль в обтягивающем топе с мегасексуальным декольте продемонстрировала поклонникам прелести своей фигуры.
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На своей странице в Instagram певица поделилась видео, на котором она выходит в телеэфир из своего дома.
Певица показала их завтрак с сыном Вениамином, а также обсудила с ведущими празднование Пасхи.
На певице был надет яркий обтягивающий топ желтого цвета, который идеально подчеркнул ее сексуальную фигуру.
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