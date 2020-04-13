Тодоренко "зажгла" сеть танцем под песню Киркорова (видео)

Артистка рассказала, что в свое время прошла "курс киркороведения".

Известная украинская ведущая и певица Регина Тодоренко, после замужества переехавшая в Россию, станцевала под песню Филиппа Киркорова.

Соответствующее видео она выложила в Instagram.

На записи артистка, одетая в платье в горошек, танцует под песню "Ой, мама, шика дам".

"На курс нейропсихологии в Стенфорде я не попала, зато во время проекта "Маска" я прошла курс киркороведения", - написала она.

Подписчики Тодоренко в комментариях рассказали о своих вкусах в творчестве Киркорова, назвав любимые песни. Часть из них заявили, что такую музыку не слушают.

"Как давно я этот хит из прошлого не слышал, как будто назад в начало двухтысячных попал", "Вы с каждым днём всё прекраснее", "Регина, великолепная женщина", - идет речь в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее покрасовалась на камеру в роскошном образе.