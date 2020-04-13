Тодоренко "зажгла" сеть танцем под песню Киркорова (видео)
04:15, 13 апреля 2020Звезды
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Артистка рассказала, что в свое время прошла "курс киркороведения".
Тодоренко показала результаты "курса кирокороведения" / instagram.com/reginatodorenko
Известная украинская ведущая и певица Регина Тодоренко, после замужества переехавшая в Россию, станцевала под песню Филиппа Киркорова.
Соответствующее видео она выложила в Instagram.
На записи артистка, одетая в платье в горошек, танцует под песню "Ой, мама, шика дам".
"На курс нейропсихологии в Стенфорде я не попала, зато во время проекта "Маска" я прошла курс киркороведения", - написала она.
Подписчики Тодоренко в комментариях рассказали о своих вкусах в творчестве Киркорова, назвав любимые песни. Часть из них заявили, что такую музыку не слушают.
"Как давно я этот хит из прошлого не слышал, как будто назад в начало двухтысячных попал", "Вы с каждым днём всё прекраснее", "Регина, великолепная женщина", - идет речь в комментариях.
Как сообщал УНИАН, ранее покрасовалась на камеру в роскошном образе.
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