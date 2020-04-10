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Регина Тодоренко удивила эффектным образом (фото)

17:47, 10 апреля 2020
Звезды
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Тодоренко прекрасно выглядит / фото Instagram

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Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре она предстала в белоснежном облегающем платье, которое идеально подчеркнуло точеную фигуру Регины.

Стоит отметить, что наряд Тодоренко — последний писк моды: объемные рукава и широкий подчеркивающий талию пояс.

Дополнила образ теледива колье, серьгами и элегантной прической, а также ярким макияжем с акцентом на губы.

"Потрясающая", "Вам очень такой образ идет", "Красотка", "Вау, вот это образ", - осыпали Регину комплиментами в комментариях.

Тодоренко роскошно выглядит в кадре / instagram.com/reginatodorenko

Ранее украинская "девушка Бонда" Ольга Куриленко снялась абсолютно голой.

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Теги: #фото#Регина Тодоренко