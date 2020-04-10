Регина Тодоренко удивила эффектным образом (фото)
17:47, 10 апреля 2020Звезды
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В кадре звезда предстала в белоснежном облегающем платье.
Тодоренко прекрасно выглядит / фото Instagram
Известная украинская ведущая и певица Регина Тодоренко, переехавшая в РФ после замужества, покрасовалась на камеру в роскошном образе.
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Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре она предстала в белоснежном облегающем платье, которое идеально подчеркнуло точеную фигуру Регины.
Стоит отметить, что наряд Тодоренко — последний писк моды: объемные рукава и широкий подчеркивающий талию пояс.
Дополнила образ теледива колье, серьгами и элегантной прической, а также ярким макияжем с акцентом на губы.
"Потрясающая", "Вам очень такой образ идет", "Красотка", "Вау, вот это образ", - осыпали Регину комплиментами в комментариях.
Тодоренко роскошно выглядит в кадре / instagram.com/reginatodorenko
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