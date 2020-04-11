Ани Лорак заинтриговала сеть новостью в Instagram (фото)

На свежем кадре можно увидеть, как преобразилась звезда.

Известная украинская певица Ани Лорак, сбежавшая в Россию, анонсировала прямой эфир в Instagram в воскресенье, 12 апреля, в 16:00.

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Анонс она сопроводила фото, на котором предстала в непривычном образе - с собранными в небрежный пучок волосами.

На свежем кадре можно увидеть, как преобразилась звезда: в глаза бросаются ее сочные губы. Возможно, дело в ракурсе, с которого ее снимают. А может, если верить слухам, ее красоту "подправили".

"Вы так просили и ждали! Завтра в 16:00 встречаемся в прямом эфире Instagram!Предлагайте темы и задавайте вопросы в комментариях, на самые популярные отвечу прямо во время эфира. Пообщаемся?", - написала "дива".

Многие фаны обрадовались возможности пообщаться с певицей. В комментариях они пишут, что с нетерпением ждут прямого эфира.

Ранее популярная американская супермодель Белла Хадид позировала на камеру полностью обнаженной.