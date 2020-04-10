"Сочная" Лобода покорила сеть новым фото в купальнике

Певица отметила, что после карантина хочет побывать на море.

Украинская певица, гастролирующая в РФ, Светлана Лобода, поделилась новым фото с подписчиками, предложив построить планы на период после карантина.

Об этом идет речь в ее новом посте в Instagram.

"Давай помечтаем... когда закончится карантин и откроют границы, чего бы тебе хотелось больше всего? Я хочу увидеть море", - написала она.

Многие подписчики согласились с певицей, также выразив желание махнуть на отдых. При этом во многих комментариях акцент сделан именно на фото Лободы, а не содержании ее публикации.

"Купальник обалденный!!!", "Ух какая", "Красивый купальник", "Красотка наша", "Сочная", - написали подписчики звезды.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети заметили интересную деталь на фото Лободы.