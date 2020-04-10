"Сочная" Лобода покорила сеть новым фото в купальнике
20:25, 10 апреля 2020Звезды
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Певица отметила, что после карантина хочет побывать на море.
Лобода хочет на море / instagram/lobodaofficial
Украинская певица, гастролирующая в РФ, Светлана Лобода, поделилась новым фото с подписчиками, предложив построить планы на период после карантина.
Об этом идет речь в ее новом посте в Instagram.
"Давай помечтаем... когда закончится карантин и откроют границы, чего бы тебе хотелось больше всего? Я хочу увидеть море", - написала она.
Многие подписчики согласились с певицей, также выразив желание махнуть на отдых. При этом во многих комментариях акцент сделан именно на фото Лободы, а не содержании ее публикации.
"Купальник обалденный!!!", "Ух какая", "Красивый купальник", "Красотка наша", "Сочная", - написали подписчики звезды.
Лобода показала себя в купальнике / instagram.com/lobodaofficial
Как сообщал УНИАН, ранее в сети заметили интересную деталь на фото Лободы.
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