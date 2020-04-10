В сети заметили интересную деталь на фото Лободы
05:57, 10 апреля 2020Звезды
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Пользователи сети обратили внимание не на новый "лук" Лободы, а на кольцо на безымянном пальце правой руки певицы.
Лобода выглядит превосходно / instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала серию новых фото, на которых она предстала в новом "луке" со старшей дочерью Евой.
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На опубликованных в Instagram снимках артистка появилась в casual-образе - бежевой футболке и светлых полосатых шортах. Но пользователи заметили одну интересную деталь на фотографиях Лободы - кольцо на безымянном пальце правой руки.
"My love ❤️", - подписала серию фото Светлана.
В комментариях к посту пользователи пишут: "А у Светы то, колечечко, кольцо!", "Красивые фото", "Милашки".
Лобода позирует с дочерью Евой / instagram.com/lobodaofficial
На правой руке Лободы заметили колечко / instagram.com/lobodaofficial
Ранее украинская певица Светлана Лобода поделилась серией нежных фото со старшей дочерью Евангелиной. В кадре звезда нежно обнимает дочь, а та целует ее в щеку.
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