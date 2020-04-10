В сети заметили интересную деталь на фото Лободы

Пользователи сети обратили внимание не на новый "лук" Лободы, а на кольцо на безымянном пальце правой руки певицы.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала серию новых фото, на которых она предстала в новом "луке" со старшей дочерью Евой.

Читайте также"Похудеть и подтянуть фигуру": Каменских рассказала, как сделать карантин продуктивным (фото)

На опубликованных в Instagram снимках артистка появилась в casual-образе - бежевой футболке и светлых полосатых шортах. Но пользователи заметили одну интересную деталь на фотографиях Лободы - кольцо на безымянном пальце правой руки.

"My love ❤️", - подписала серию фото Светлана.

В комментариях к посту пользователи пишут: "А у Светы то, колечечко, кольцо!", "Красивые фото", "Милашки".

Ранее украинская певица Светлана Лобода поделилась серией нежных фото со старшей дочерью Евангелиной. В кадре звезда нежно обнимает дочь, а та целует ее в щеку.