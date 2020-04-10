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В сети заметили интересную деталь на фото Лободы

05:57, 10 апреля 2020
Звезды
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Лобода выглядит превосходно / instagram.com/lobodaofficial

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На опубликованных в Instagram снимках артистка появилась в casual-образе - бежевой футболке и светлых полосатых шортах. Но пользователи заметили одну интересную деталь на фотографиях Лободы - кольцо на безымянном пальце правой руки. 

"My love ❤️", - подписала серию фото Светлана.

В комментариях к посту пользователи пишут: "А у Светы то, колечечко, кольцо!", "Красивые фото", "Милашки".

Лобода позирует с дочерью Евой / instagram.com/lobodaofficial
На правой руке Лободы заметили колечко / instagram.com/lobodaofficial

Ранее украинская певица Светлана Лобода поделилась серией нежных фото со старшей дочерью Евангелиной. В кадре звезда нежно обнимает дочь, а та целует ее в щеку.

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Теги: #фото#Светлана Лобода