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Полуголая украинская певица завела сеть постельным фото с мужем

19:21, 10 апреля 2020
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Из одежды на MamaRika - лишь трусы / instagram.com/mamarika_official

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На опубликованном снимке артистка позирует полуголой на кровати, "оседлав" своего супруга Сергея Середы. Из одежды на MamaRika лишь трусы. 

"Свит дримс", - коротко прокомментировала снимок исполнительница.

"Большой вам любви", "Очень красиво", "Ух, жарко", "Какие вы красивые", - пишут в комментариях. 

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак взбудоражила поклонников новым снимком, на котором она предстала в откровенном образе.

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