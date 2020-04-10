Полуголая украинская певица завела сеть постельным фото с мужем

Исполнительница разместила снимок, сделанный в спальне, на котором предстает топлес.

Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) поделилась в Instagram пикантным фото со своим мужем.

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На опубликованном снимке артистка позирует полуголой на кровати, "оседлав" своего супруга Сергея Середы. Из одежды на MamaRika лишь трусы.

"Свит дримс", - коротко прокомментировала снимок исполнительница.

"Большой вам любви", "Очень красиво", "Ух, жарко", "Какие вы красивые", - пишут в комментариях.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак взбудоражила поклонников новым снимком, на котором она предстала в откровенном образе.