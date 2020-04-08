Ани Лорак поразила откровенным нарядом (фото)
19:27, 08 апреля 2020Звезды
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Исполнительница в последнее время публикует сдержанные фото, а в этот раз она решила удивить своих поклонников.
Лорак постоянно удивляет фанов / instagram.com/anilorak
Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак взбудоражила поклонников новым снимком, на котором она предстала в откровенном образе.
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Артистка опубликовала в stories Instagram фото, где она позирует в образе Клеопатры. "Дива" облачена в сверкающий топ и полупрозрачную юбку.
Наряд в восточном стиле придал певице сексуальности, позволив поклонникам рассмотреть пышный бюст, тонкую талию и идеальный пресс.
Завершили образ Лорак крупные колье и серьги и оригинальное украшение из камней на голове.
instagram.com/stories/anilorak
Ранее опальная украинская певица Ани Лорак показала своим подписчикам в Instagram "карантинное" фото.
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