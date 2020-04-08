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Ани Лорак поразила откровенным нарядом (фото)

19:27, 08 апреля 2020
Звезды
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Лорак постоянно удивляет фанов / instagram.com/anilorak

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Артистка опубликовала в stories Instagram фото, где она позирует в образе Клеопатры. "Дива" облачена в сверкающий топ и полупрозрачную юбку. 

Наряд в восточном стиле придал певице сексуальности, позволив поклонникам рассмотреть пышный бюст, тонкую талию и идеальный пресс.

Завершили образ Лорак крупные колье и серьги и оригинальное украшение из камней на голове.

instagram.com/stories/anilorak

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак показала своим подписчикам в Instagram "карантинное" фото.

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Теги: #фото#Ани Лорак