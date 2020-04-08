Бабкина в коме: врач оценил шансы певицы на выздоровление

Бабкиной стало плохо в квартире в Москве еще 1 апреля.

Российская певица Надежда Бабкина имеет хорошие шансы на выздоровление, заявил врач и шоумен Александр Мясников.

Читайте такжеПневмония: появились подробности о состоянии попавшей в больницу Надежды Бабкиной

Как сообщает «Газета.ru» в эфире российского ТВ Мясников объяснил, что сейчас Бабкина находится в больнице в состоянии искусственной комы — это сделано, чтобы аппарат искусственной вентиляции легких работал эффективно.

«Нам нужно надеяться, что она в скором времени выздоровеет. Она активная, здоровая, без каких-то тяжелых факторов риска», - отметил он.

Ранее пресс-секретарь Бабкиной Александр Велор сообщил, что тест 70-летней певицы на коронавирус дал отрицательный результат.

Известно, что Бабкиной стало плохо в квартире в Брюсовом переулке еще 1 апреля. Скорая забрала певицу в больницу, где после обследования приняли решение перевести ее в Коммунарку.