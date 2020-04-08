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Бабкина в коме: врач оценил шансы певицы на выздоровление

12:25, 08 апреля 2020
Звезды
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Стали известны новые подробности о состоянии Бабкиной / Instagram Надежда Бабкина

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Как сообщает «Газета.ru» в эфире российского ТВ Мясников объяснил, что сейчас Бабкина находится в больнице в состоянии искусственной комы — это сделано, чтобы аппарат искусственной вентиляции легких работал эффективно.

«Нам нужно надеяться, что она в скором времени выздоровеет. Она активная, здоровая, без каких-то тяжелых факторов риска», - отметил он.

Ранее пресс-секретарь Бабкиной Александр Велор сообщил, что тест 70-летней певицы на коронавирус дал отрицательный результат.

Известно, что Бабкиной стало плохо в квартире в Брюсовом переулке еще 1 апреля. Скорая забрала певицу в больницу, где после обследования приняли решение перевести ее в Коммунарку.

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Теги: #пневмония#звезды