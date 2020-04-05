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Влад Яма показал фото со свадьбы и рассекретил дату

18:31, 05 апреля 2020
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Влад Яма и его жена Лиана / instagram.com/vladyama_official

Читайте также"У победителей так быть не должно!": Яма прокомментировал результаты финала "Танцев со звездами"Снимок он опубликовал в своем Instagram.

При этом танцовщик признался, что брачная церемония состоялась 21 сентября 2014 года.

На фото он одевает возлюбленной свадебное кольцо. Они оба улыбаются.

Известно, что Влад Яма и его жена Лилиана познакомились на танцевальной площадке в ночном клубе.

Ранее УНИАН писал, как Влад Яма опубликовал пикантное фото, и теперь все обсуждают его новую внешность.

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