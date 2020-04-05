Влад Яма показал фото со свадьбы и рассекретил дату

На снимке танцор одевает возлюбленной свадебное кольцо

Популярный украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма впервые показал фото со свадьбы.

Читайте также"У победителей так быть не должно!": Яма прокомментировал результаты финала "Танцев со звездами"Снимок он опубликовал в своем Instagram.

При этом танцовщик признался, что брачная церемония состоялась 21 сентября 2014 года.

На фото он одевает возлюбленной свадебное кольцо. Они оба улыбаются.

Известно, что Влад Яма и его жена Лилиана познакомились на танцевальной площадке в ночном клубе.

Ранее УНИАН писал, как Влад Яма опубликовал пикантное фото, и теперь все обсуждают его новую внешность.