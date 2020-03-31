"Фу, двойной подбородок!": Алла Пугачева ужаснула раритетным фото

В кадре Алла Борисовна в солнцезащитных очках смотрит в сторону и смеется.

Известная певица Алла Пугачева на своей странице в Instagram поздравила юмориста Владимира Винокура с 72-летием.

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К посту она прикрепила фото с юмористом. На снимке Примадонна еще в теле (не то что сейчас), у нее круглое лицо с пухлыми щечками и даже заметен двойной подбородок.

В кадре Алла Борисовна в солнцезащитных очках смотрит в сторону и смеется, а Винокур тянется к ней, чтобы поцеловать.

"С днем рождения, Володя!", - написала Пугачева.

"Фу, двойной подбородок!", "Пугачеву не узнать", "Молодец для своих лет!", - пишут в комментариях.

Ранее Алла Пугачева на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена вместе со своим старым другом и коллегой Александром Буйновым.