"Фу, двойной подбородок!": Алла Пугачева ужаснула раритетным фото
19:27, 31 марта 2020Звезды
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В кадре Алла Борисовна в солнцезащитных очках смотрит в сторону и смеется.
Исполнительница показала архивное фото / Instagram Аллы Пугачевой
Известная певица Алла Пугачева на своей странице в Instagram поздравила юмориста Владимира Винокура с 72-летием.
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К посту она прикрепила фото с юмористом. На снимке Примадонна еще в теле (не то что сейчас), у нее круглое лицо с пухлыми щечками и даже заметен двойной подбородок.
В кадре Алла Борисовна в солнцезащитных очках смотрит в сторону и смеется, а Винокур тянется к ней, чтобы поцеловать.
"С днем рождения, Володя!", - написала Пугачева.
"Фу, двойной подбородок!", "Пугачеву не узнать", "Молодец для своих лет!", - пишут в комментариях.
Ранее Алла Пугачева на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена вместе со своим старым другом и коллегой Александром Буйновым.
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