Лобода показала фото с младшей дочерью

Лобода позирует среди зеленых деревьев и пальм в длинном сером платье, держа малышку на руках.

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками фото с младшей дочерью Тильдой.

Снимок она опубликовала в своем Instagram.

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На нем она позирует среди зеленых деревьев и пальм в длинном сером платье, держа малышку на руках.

"Вчера перед сном вспоминали поездки 2019, они были такими насыщенными, такими красочными....и ведь это было совсем недавно.... пальмы, океан, солнце и свобода ..... сидим дома с девочками, обедаем, и верим, что все ещё будет", - написала певица под фото.