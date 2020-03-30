Лобода показала фото с младшей дочерью
14:37, 30 марта 2020Звезды
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Лобода позирует среди зеленых деревьев и пальм в длинном сером платье, держа малышку на руках.
Лобода показала дочку / instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками фото с младшей дочерью Тильдой.
Снимок она опубликовала в своем Instagram.
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На нем она позирует среди зеленых деревьев и пальм в длинном сером платье, держа малышку на руках.
"Вчера перед сном вспоминали поездки 2019, они были такими насыщенными, такими красочными....и ведь это было совсем недавно.... пальмы, океан, солнце и свобода ..... сидим дома с девочками, обедаем, и верим, что все ещё будет", - написала певица под фото.
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