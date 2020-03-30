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Лобода показала фото с младшей дочерью

14:37, 30 марта 2020
Звезды
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Лобода показала дочку / instagram.com/lobodaofficial

Снимок она опубликовала в своем Instagram.

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На нем она позирует среди зеленых деревьев и пальм в длинном сером платье, держа малышку на руках.

"Вчера перед сном вспоминали поездки 2019, они были такими насыщенными, такими красочными....и ведь это было совсем недавно.... пальмы, океан, солнце и свобода ..... сидим дома с девочками, обедаем, и верим, что все ещё будет", - написала певица под фото. 

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Теги: #певица#Светлана Лобода