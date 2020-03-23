Актриса Ольга Куриленко заявила, что вылечилась от коронавируса, и рассказала о его симптомах

Во вторую неделю болезни, по ее словам, температура снизилась, появился небольшой кашель. Из прошлых симптомов осталась усталость.

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая недавно заразилась коронавирусом, заявила, что полностью излечилась от Covid-19.

Соответствующий пост актриса опубликовала в Instagram.

Читайте такжеЗвезда "Иронии судьбы" больна раком"Я думаю, что полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: в первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще часа 3-4 днем!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая", - написала Куриленко.

Во вторую неделю болезни, по ее словам, температура снизилась, появился небольшой кашель. Из прошлых симптомов осталась усталость.

"Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном", - сообщила актриса.

Как сообщал УНИАН, ранее актриса Ольга Куриленко опубликовала свое первое фото после того, как заболела коронавирусом и рассказала о самочувствии.