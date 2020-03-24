"Эликсир молодости выпила?": 66-летняя Елена Степаненко удивила помолодевшим видом (фото)

Петросян и Степаненко подали на развод после 33 лет совместной жизни.

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в инстаграме пост с Еленой Степаненко, в котором рассказала, что снялась в программе юмористки "Еще не вечер". Но пользователей больше заинтересовал внешний вид бывшей жены Евгения Петросяна.

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Подписчики не смогли не отметить перемены во внешнем виде Степаненко.

"Я даже не узнала ее. Отлично стала выглядеть", "Спросите у нее, она эликсир молодости выпила или что? Пусть поделится секретом", "Бог мой, как же круто она выглядит", "Как она похорошела. Все-таки развод многим идет на пользу", - написали пользователи.

Напомним, в 2018 году стало известно, что Петросян и Степаненко подали на развод после 33 лет совместной жизни.