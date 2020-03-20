О том, что 34-летняя Лана Дель Рей встречается с офицером полиции, стало известно в октябре 2019 года.

Американская певица Лана Дель Рей и офицер полиции Шон Ларкин расстались.

Об этом 46-летний полицейский рассказал в интервью New York Times.

Читайте такжеЗвезда "Города грехов" Джессика Альба на грани развода - СМИ

Ларкин подчеркнул, что они остались друзьями.

«Мы все еще общаемся и все такое, просто сейчас у нас обоих довольно загруженный график», - объяснил он.

О том, что 34-летняя Лана Дель Рей встречается с офицером полиции, стало известно в октябре 2019 года.

В конце января 2020-го Лана Дель Рей была вместе с Ларкиным на церемонии вручения музыкальной премии Грэмми.

Как сообщал УНИАН, Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, которые расстались в августе прошлого года после восьми месяцев брака, официально оформило развод.