Лана Дель Рей и офицер полиции Шон Ларкин расстались
12:10, 20 марта 2020Звезды
186 0
О том, что 34-летняя Лана Дель Рей встречается с офицером полиции, стало известно в октябре 2019 года.
Лана Дель Рей и Шон Ларкин остались друзьями / hellomagazine.com
Американская певица Лана Дель Рей и офицер полиции Шон Ларкин расстались.
Об этом 46-летний полицейский рассказал в интервью New York Times.
Читайте такжеЗвезда "Города грехов" Джессика Альба на грани развода - СМИ
Ларкин подчеркнул, что они остались друзьями.
«Мы все еще общаемся и все такое, просто сейчас у нас обоих довольно загруженный график», - объяснил он.
О том, что 34-летняя Лана Дель Рей встречается с офицером полиции, стало известно в октябре 2019 года.
В конце января 2020-го Лана Дель Рей была вместе с Ларкиным на церемонии вручения музыкальной премии Грэмми.
Как сообщал УНИАН, Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, которые расстались в августе прошлого года после восьми месяцев брака, официально оформило развод.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter