Шварценеггер показал своему песику, как мыть руки: "теперь, ты не заразишься" (видео)

По словам актера, он моет руки около 50 раз в день не менее 20 секунд.

Американский актер Арнольд Шварценеггер показал, как учил своего пса Черри тщательно мыть руки, чтобы не заразиться опасным коронавирусом.

Читайте такжеШварценеггер требует $10 миллионов за российских киборгов с его лицомСоответствующее видео актер выложил в своем Instagram.

Арнольд Шварценеггер отметил, что моет руки около 50 раз в день не менее 20 секунд.

В конце ролика он обратился к домашнему любимцу: «Теперь, когда я прикасаюсь к тебе, ты не заразишься вирусом... Я пытался сделать урок с мытья рук для Черри, но я думаю, что вы, друзья, уделите больше внимания. Будьте осторожны. Мойте свои руки. Слушайте ученых и экспертов. Вместе мы можем защитить друг друга».

Ранее УНИАН писал, что актер Том Хэнкс вместе с женой заболели на коронавирус.