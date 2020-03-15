Ани Лорак сменила цвет волос и стала выглядеть старше (фото)

В кадре Каролина предстала с новой прической. Кроме того, она сменила цвет волос.

Известная украинская певица Ани Лорак, сбежавшая в РФ и не выступающая в нашей стране уже несколько лет, заинтриговала своих поклонников в Instagram новым постом.

Артистка опубликовала нежное фото, на котором она позирует лежа в белом одеянии: тоненьком кроп-топе с рукавами и брюках.

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В кадре Каролина предстала с новой прической — удлиненным каре с челкой - и с новым цветом волос. Такой цвет, как пишут многие в комментариях, старит исполнительницу.

Лорак намекнула на некое событие, сопроводив пост в Instagram хештегами "скоро" и "сюрприз".

В комментариях начали гадать, чем же она удивит всех: "Дуэт с Лазаревым?", "Беременна?", "Выходит замуж?".

Другие же начали обсуждать новый цвет волос Ани: "Такой цвет волос очень старит", "Слишком темный цвет волос", "Плюс 20 лет с таким цветом волос".

Ранее на фан-странице Аллы Пугачевой в Instagram появилось ее архивное фото, на котором она предстала в дерзком образе.