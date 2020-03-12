Беременная Кэти Перри в мини станцевала для пожарных (фото)

Певица выступила на благотворительном концерте в Австралии.

Беременная Кэти Перри дала благотворительный концерт для пожарных и жертв лесных пожаров, которые еще недавно бушевали в Австралии.

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Фото со своего выступления она опубликовала в Instagram.

"На яркой ноте. Демонстрация благодарности некоторым героям лесного пожара и 7000 моих новых друзей в Брайте", - подписала серию снимков Кэти.

Певица, которая ждет ребенка от Орландо Блума, выбрала для своего выступления яркое платье-мини с пышными рукавами от Valentino. Свой образ она дополнила удобными белыми кроссовками.

Как ранее сообщал УНИАН, 35-летняя Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума.