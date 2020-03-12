цей матеріал доступний українською

Беременная Кэти Перри в мини станцевала для пожарных (фото)

12:51, 12 марта 2020
Звезды
723 0
Кэти Перри в коротком платье от Valentino / Фото: Instagram, katyperry

Читайте такжеБезопасность превыше всего: Наоми Кэмпбэлл путешествует в защитном костюме (фото)

Фото со своего выступления она опубликовала в Instagram.

"На яркой ноте. Демонстрация благодарности некоторым героям лесного пожара и 7000 моих новых друзей в Брайте", - подписала серию снимков Кэти.

Певица, которая ждет ребенка от Орландо Блума, выбрала для своего выступления яркое платье-мини с пышными рукавами от Valentino. Свой образ она дополнила удобными белыми кроссовками. 

Как ранее сообщал УНИАН, 35-летняя Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Кэти Перри#лесные пожары