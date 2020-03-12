Беременная Кэти Перри в мини станцевала для пожарных (фото)
12:51, 12 марта 2020Звезды
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Певица выступила на благотворительном концерте в Австралии.
Кэти Перри в коротком платье от Valentino / Фото: Instagram, katyperry
Беременная Кэти Перри дала благотворительный концерт для пожарных и жертв лесных пожаров, которые еще недавно бушевали в Австралии.
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Фото со своего выступления она опубликовала в Instagram.
"На яркой ноте. Демонстрация благодарности некоторым героям лесного пожара и 7000 моих новых друзей в Брайте", - подписала серию снимков Кэти.
Певица, которая ждет ребенка от Орландо Блума, выбрала для своего выступления яркое платье-мини с пышными рукавами от Valentino. Свой образ она дополнила удобными белыми кроссовками.
Как ранее сообщал УНИАН, 35-летняя Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума.
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