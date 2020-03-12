Вайнштейна госпитализировали сразу после суда с болью в груди

Именно из-за проблем со здоровьем защитники призвали приговорить продюсера к 5 годам тюрьмы.

Осужденного за изнасилование американского продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали из-за боли в груди уже через несколько часов после вынесения приговора в суде.

Об этом сообщает CNN.

Решение переместить Вайнштейна в больницу было принято руководством лазарета тюрьмы острова Рикерс. Медики обследуют одиозного продюсера, и он останется в больнице на ночь.

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В феврале американец поступил в Бельвю с тахикардией и высоким артериальным давлением. Кроме того, у продюсера есть проблемы со спиной.

Именно из-за проблем со здоровьем защитники призвали приговорить продюсера к 5 годам тюрьмы. Они утверждали, что со слабым здоровьем мужчина не выдержит большего срока и он станет для него "пожизненным заключением".

Издание пишет, что тюрьма на острове Рикерс известна своим насилием и плохими условиями. В октябре 2019 года городской совет Нью-Йорка даже готов был ее закрыть.

11 марта Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы по обвинению в преступных действиях сексуального характера и в изнасиловании третьей степени.

Сексуальный скандал вокруг Харви Вайнштейна разгорелся в 2017 году после того, как десятки женщин обвинили его в сексуальных домогательствах и насилии. Вскоре во всем мире началась кампания #MeToo, в рамках которой женщины рассказывали о пережитом сексуальном насилии.