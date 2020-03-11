Джаред Лето показал, как взобрался на вершину Рыбальского моста в Киеве (видео)

"Одна из моих любимых вещей во время приездов в Киев – все мосты, по которым я поднимаюсь", - заявил Джаред.

Американский актер, вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето разместил на своей странице в Instagram видео, снятое во время одной из поездок в Киев.

"Одна из моих любимых вещей во время приездов в Киев – все мосты, по которым я поднимаюсь. Я слышал, что они закрывают этот ржавый старый мост, над которым они работали уже 20 лет... Это классное место, и многие люди любят проводить там время. Может быть, они могли бы превратить его в парк? "Парк Лето" звучало бы хорошо", – написал музыкант.

В ролике он поднимается на Рыбальский мост.

Отметим, что Джаред Лето вместе со своей группой Thirty Seconds to Mars приезжал в Киев последний раз в июле 2019 года на фестиваль UPark.