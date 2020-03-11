"Зависть Брежнева": Седокова удивила сеть странными бровями (фото)

По мнению поклонников, певица немного переборщила с толщиной бровей.

Украинская певица Анна Седокова поделилась новым снимком, который стали бурно обсуждать в сети. На нем артистка позировала с очень широкими бровями, которые принялись бурно обсуждать ее подписчики.

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Фото появилось на ее странице в Instagram.

По мнению поклонников, певица немного переборщила с толщиной бровей.

«Ох, уж эти брови...», «Такая красивая, но зачем эти брови», «Это не брови - это зависть Брежнева!! Нет пределу совершенству, а у Седоковой ширине бровей», «У Брежнева было круче!!», «Что с вашими бровями?», «С бровями перебор», «Эх, и брови», «Брови жесть», «Анна, что с бровями?», «Скоро брови будут на макушке», «С бровями!!! Что-то пошло не так»,«Красивая, но брови портят все!», «На узбечку стала похожа», «Как можно было из потрясающей красоты девушки сделать себя такой вот? Эх, Аня, Аня, жаль», - написали певице в комментариях.