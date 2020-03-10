Появилось фото дочки-трансгендера Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь-трансгендер голливудских актеров Анджелины Джоли и Бреда Питта Джон (бывшее имя Шайло), которая готовится к смене пола, перенесла операцию.
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Папарацци заметили Шайло на костылях возле одной из клиник Лос-Анджелеса. Фото появилось на странице angelinajolie_faaan в Instagram.
На днях Анджелина Джоли в колонке для Time, посвященной Международному женскому дню, сообщила, что ее две дочери перенесли операции.
Она сообщила, что последние несколько месяцев ее старшая дочь Захара почти не вылезала из больницы.
А несколько дней назад операцию пришлось сделать 13-летней дочки-трансгендеру Джону. Подробности операции не уточняются.
Всего у Анджелины Джоли и ее бывшего мужа Брэда Питта шестеро детей. Трое родных и еще трое приемных.
По данным "СтарХит", Питт был рядом с девочками в больнице, поэтому пропустил церемонию BAFTA.
Как сообщал УНИАН, биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло, которая начала подготовку к смене пола, сейчас сменила имя. Отныне 13-летнюю девочку официально зовут не Шайло, а Джон.