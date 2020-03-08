"Поздравь меня, мр*зь": Слепаков записал сатирическую песню на 8 марта

Припев песни пародирует вирусное видео с истерикой инстаблогерши в такси.

Российский комик и музыкант Семен Слепаков записал песню к восьмому марта, высмеяв в ней скандальное вирусное видео с истерикой звезды Instagram Яны Даньковой в такси.

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«Я считаю, что в наступающий день 8 марта, женщины должны сообщать мужчинам о своих желаниях самым эффективным способом, который все мы недавно увидели», - отметил он в своем видео в Instagram.

Припев песни пародирует оскорбительные заявления Даньковой в адрес таксиста. Слепаков поет: «Поздравь меня, мр*зь!», «Вези меня, мр*зь!», «Люби меня, мр*зь!».

Напомним, в середине февраля участника конкурса «Красоты России», звезда Instagram Яна Данькова устроила истерику в московском такси. Видео в момент стало вирусным. Девушка называет таксиста «мр*зью» и «тв*рью», требуя, чтобы он ее вез. При этом она набрасывается на него с кулаками.