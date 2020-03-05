"Мы спасены!": Никитюк повеселила сеть силиконовой грудью (фото)
11:01, 05 марта 2020Звезды
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Телеведущая опубликовала забавный пост в Instagram.
Леся Никитюк снова опубликовала фото в купальнике / Фото: instagram, lesia_nikituk
Известная украинская телеведущая опубликовала очередное фото в купальнике.
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Новый снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Я нашла нам т**ьки, девчата! А если нужно кому-то, то и дополнительные бедра, и попку. Мы спасены!" - обрадовалась Никитюк.
При этом пост со своей фотографией она дополнила скриншотами из интернет-магазина, в котором продают накладную искусственную женскую грудь и белье, способное корректировать форму бедер.
При этом фоловеры телеведущей восприняли ее пост с юмором: "Как круто и не прийдется тратить деньги на силикон. Спасибо за наводку", "Леся, вы сделали мой день", "Взяла все тайны девчат раскрыла" и т.д.
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