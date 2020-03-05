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Супермодель Эмили Ратаковски показала грудь в платье с глубоким декольте (фото)

10:15, 05 марта 2020
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В таком виде Ратаковски позировала на фоне гигантской античной статуи / Instagram

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Снимок опубликован в Instagram.

28-летняя девушка надела изящное черное платье с глубоким декольте. Нижнее белье надевать под платье девушка не стала. Кроме того, на платье также есть высокий разрез, обнажающий ногу певицы. 

В таком виде Ратаковски позировала на фоне гигантской античной статуи. 

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски