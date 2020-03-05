Супермодель Эмили Ратаковски показала грудь в платье с глубоким декольте (фото)

28-летняя девушка надела изящное черное платье с глубоким декольте.

Популярная американская супермодель Эмили Ратаковски впечатлила идеальной фигурой в откровенном платье.

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Снимок опубликован в Instagram.

28-летняя девушка надела изящное черное платье с глубоким декольте. Нижнее белье надевать под платье девушка не стала. Кроме того, на платье также есть высокий разрез, обнажающий ногу певицы.

В таком виде Ратаковски позировала на фоне гигантской античной статуи.