Супермодель Эмили Ратаковски показала грудь в платье с глубоким декольте (фото)
10:15, 05 марта 2020Звезды
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28-летняя девушка надела изящное черное платье с глубоким декольте.
В таком виде Ратаковски позировала на фоне гигантской античной статуи / Instagram
Популярная американская супермодель Эмили Ратаковски впечатлила идеальной фигурой в откровенном платье.
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Снимок опубликован в Instagram.
28-летняя девушка надела изящное черное платье с глубоким декольте. Нижнее белье надевать под платье девушка не стала. Кроме того, на платье также есть высокий разрез, обнажающий ногу певицы.
В таком виде Ратаковски позировала на фоне гигантской античной статуи.
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