Заворотнюк продала дом и осталась в Москве - СМИ
16:00, 04 марта 2020Звезды
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Сейчас вся семья Заворотнюк якобы переехала в московскую квартиру.
По данным СМИ, Заворотнюк продала дом / bzns.media
Российская актриса Анастасия Заворотнюк может прятаться не в Италии, как писалось ранее, а в Москве.
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Об этом сообщают «Вести Подмосковья».
Они опросили соседей и знакомых актрисы и утверждают, что свой дом под Москвой больная актриса продала, чтобы отдать долги и лечиться.
Сейчас вся семья Заворотнюк якобы переехала в московскую квартиру.
Родственники актрисы даже перестали приходить на кладбище в Анкудиново, где до этого бывали очень часто.
«Но сотрудники кладбища получают деньги на карту за уборку территории», - говорится в материале.
Также журналисты считают, что и сама Заворотнюк находится в квартире в центре Москвы.
Как сообщал УНИАН, ранее СМИ сообщили, что Заворотнюк, которая борется с раком, покинула Россию и уехала в Италию.
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