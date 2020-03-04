Заворотнюк продала дом и осталась в Москве - СМИ

Сейчас вся семья Заворотнюк якобы переехала в московскую квартиру.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк может прятаться не в Италии, как писалось ранее, а в Москве.

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Об этом сообщают «Вести Подмосковья».

Они опросили соседей и знакомых актрисы и утверждают, что свой дом под Москвой больная актриса продала, чтобы отдать долги и лечиться.

Сейчас вся семья Заворотнюк якобы переехала в московскую квартиру.

Родственники актрисы даже перестали приходить на кладбище в Анкудиново, где до этого бывали очень часто.

«Но сотрудники кладбища получают деньги на карту за уборку территории», - говорится в материале.

Также журналисты считают, что и сама Заворотнюк находится в квартире в центре Москвы.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ сообщили, что Заворотнюк, которая борется с раком, покинула Россию и уехала в Италию.