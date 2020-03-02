Ушедшую в порно дочь Спилберга задержала полиция

Микаэлу Спилберг доставили в полицейский участок, где она провела половину дня.

Сотрудники полиции города Нэшвилл, штат Теннеси, задержали за бытовое насилие 23-летнюю Микаэлу Спилберг, дочь режиссера Стивена Спилберга, которая недавно заявила о том, что начала сниматься в порно.

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Об этом сообщает Fox News.

Микаэлу Спилберг доставили в полицейский участок, где она провела половину дня, после чего ее выпустили под залог в тысячу долларов.

Факт задержания подтвердил ее жених, 47-летний Чак Панков. По его словам, произошло недопонимание. Также он сообщил, что ни он, ни его невеста не пострадали.

Как сообщал УНИАН, знаменитый режиссер Стивен Спилберг удочерил девочку по имени Микаэла, когда она была совсем малышкой. Сейчас ей 23 и со своим призванием девушка определилась: недавно она сообщила родителям, что стала порно-актрисой. Родители ее поддержали, потому что на обычной работе Микаэла чувствовала себя несчастной и мечтала показать свои таланты.