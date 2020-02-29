Фильм иранского режиссера получил "Золотого медведя" Берлинале

В картине иранца Расулофа "Зла не существует" обсуждается тема несвободы интимной жизни в тоталитарном обществе.

Лента иранского режиссера Мохаммада Расулофа "Зла не существует" получила "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля.

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Об этом сообщает "Коммерсант".

"В картине обсуждается тема несвободы интимной жизни в тоталитарном обществе", - говорится в сообщении.

Также "Серебряный медведь" большого жюри получил фильм "Никогда / редко / иногда / всегда" американки Элайзы Хитман.

"Серебряного медведя" за лучшую режиссуру получил кореец Хон Сан Су - за картину "Женщина, которая убежала".

Лучшей актрисой стала немка Паула Бер за роль в фильме своего соотечественника Кристиана Петцольда "Ундина".

Лучшим актером назван итальянец Элио Джермано за роль в картине своего соотечественника Джорджо Диритти "Я хотел спрятаться".

Как сообщал УНИАН, 21 февраля в Берлине стартовал международный кинофестиваль "Берлинале".