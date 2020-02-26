Наталья Могилевская кардинально сменила имидж (фото)

Известная певица поэкспериментировала со своей внешностью.

Известная украинская певица Наталья Могилевская порадовала поклонников новым образом.

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Фото своего эксперимента она опубликовала на своей странице в Instagram.

Могилевская показала образ эдакой "кудряшки Сью". Певица сделала пышную укладку из мелких локонов, а прическу украсила большим красным бантом.

"Начинается...", - коротко подписала опубликованные фото певица.

Отметим, что поклонники положительно приняли смену образа певицы, отметив, что так она стала выглядеть "как куколка".

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