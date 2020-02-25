Чапкис рассказал, что его хотели утопить "как котенка" после рождения

По словам хореографа, его раннее детство было голодным и холодным.

90-летний украинский танцовщик, хореограф, народный артист Украины Григорий Чапкис рассказал, что был одним из семи детей в семье, а родился с лицом, густо заросшим волосами, из-за чего его хотели утопить, «как котенка».

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«И когда родился мой сын, он был точно таким же – от уха до уха весь зарос. Мы испугались... Сейчас нормальный красивый парень», – сказал Чапкис.

По словам артиста, его раннее детство в Кишиневе было голодным и холодным.

«11 человек в глиняном домике. Окраина Кишинева. Меня утром выбрасывали... Мне давали кусок мамалыги или кусок семечек сжатых, «макуха» называется. Или патоки. Это как деготь: черный, сладкий. Или кусок хлеба, натертый чесноком. И на улицу. А вечером забирали», – вспомнил Чапкис.

Основным занятием на улице были танцы.

«Там была такая международная, интернациональная братва моих лет и старше. Румыны, молдаване, бессарабцы, трансильванцы, евреи, русские... Кого только не было на окраине города... Цыган было очень много среди нас. И вот мы плясали с четырех-пяти лет. Лежала шляпа, в нее бросали кто сколько может. Барабан был, гармошка... Иногда я зарабатывал лей или два, прибегал: «Мама, я заработал». С пяти лет начал трудовой путь», – отметил артист.

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский наградил знаменитого хореографа орденом Ярослава Мудрого.