Умерла актриса из фильма "Оливер Твист"

Британская актриса Фрэнсис Кука умерла в возрасте 83 лет.

Британская актриса Фрэнсис Кука скончалась в возрасте 83 лет.

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Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, несколько лет назад актриса перенесла инсульт, а затем узнала об онкологическом заболевании. Причина смерти актрисы не называется.

Нашему зрителю Фрэнсис Кука известна участием в фильме "Оливер Твист". Также она снималась в сериалах "Врачи", "Розмари и Тайм" и "Обед в пятницу вечером".

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, народный артист Грузии, кинорежиссер Георгий Шенгелая умер в возрасте 82 лет.