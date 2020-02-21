Умерла актриса из фильма "Оливер Твист"
20:00, 21 февраля 2020Звезды
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Британская актриса Фрэнсис Кука умерла в возрасте 83 лет.
Актриса страдала онкологическим заболеванием / Фото: кадр из фильма "Оливер Твист"
Британская актриса Фрэнсис Кука скончалась в возрасте 83 лет.
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Об этом сообщает The Guardian.
Как сообщается, несколько лет назад актриса перенесла инсульт, а затем узнала об онкологическом заболевании. Причина смерти актрисы не называется.
Нашему зрителю Фрэнсис Кука известна участием в фильме "Оливер Твист". Также она снималась в сериалах "Врачи", "Розмари и Тайм" и "Обед в пятницу вечером".
Напомним, как сообщал УНИАН ранее, народный артист Грузии, кинорежиссер Георгий Шенгелая умер в возрасте 82 лет.
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