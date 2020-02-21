Хоакин Феникс спас со скотобойни корову и теленка (видео)
Известный актер и веган-активист Хоакин Феникс спас со скотобойни корову с теленком.
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Видео посещения голливудской звезды сняли на видео и опубликовали на YouTube-канале farmsanctuary.
Феникс отправился на скотобойню в городе Пико Ривера, штат Калифорния. Оказалось, что ее владелец Энтони Ди Марией отказался убивать корову, которая недавно родила теленка и неожиданно отделившаяся от стада перед убоем.
Феникс забрал корову с теленком и отвез их на ферму зоозащитников Farm Sanctuary.
Напомним, Хоакин Феникс является веган-активистом. В 2005 году он поучаствовал в создании фильма «Земляне», который поднимает темы расизма, сексизма, видовой дискриминации и прав животных, демонстрируя кадры, полученные при помощи скрытой камеры из зоомагазинов, «щенячих ферм», приютов для бездомных животных, птицефабрик, скотобоен, мест выделки и продажи кожи и меха, спортивных и развлекательных мероприятий и исследовательских лабораторий.
Как сообщал УНИАН, звезда «Джокера» Хоакин Феникс стал человеком года по версии Организации по защите животных PETA.