Звезда "Джокера" Хоакин Феникс стал человеком года по версии зоозащитников

Актер отказался от мяса и призывает запретить передвижные цирки с дикими животными.

Звезда «Джокера» Хоакин Феникс стал человеком года по версии Организации по защите животных PETA.

Об этом говорится на сайте организации, сообщает theБабель.

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Актер отказался от употребления мяса еще в 3-летнем возрасте и до сих пор придерживается вегетарианства.

«PETA гордится тем, что начинает сезон награждений, отдавая должное распространению информации о том, что когда речь идет о чувстве страха, боли и любви, человек ничем не отличается от курицы или хомяка», — подчеркнули в организации.

В прошлом году Хоакин Феникс появился на рекламных щитах PETA US «Мы все животные» на Таймс-сквер в Нью-Йорке и на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе. Актер таким образом обратился к калифорнийским законодателям, чтобы они поддержали закон о запрете передвижных цирков с дикими животными.

«Я не хочу причинять боль другому живому, чувствительному существу. Я не хочу забирать их детей. Я не хочу заставлять их находиться в помещении и откармливать их просто для того, чтобы их убили. Это абсурд и варварство», — заявлял актер.