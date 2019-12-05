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Звезда "Джокера" Хоакин Феникс стал человеком года по версии зоозащитников

15:38, 05 декабря 2019
Звезды
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В прошлом году актер появился на рекламных щитах зоозащитной организации PETA / Фото: Википедия

Об этом говорится на сайте организации, сообщает theБабель.

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Актер отказался от употребления мяса еще в 3-летнем возрасте и до сих пор придерживается вегетарианства.

«PETA гордится тем, что начинает сезон награждений, отдавая должное распространению информации о том, что когда речь идет о чувстве страха, боли и любви, человек ничем не отличается от курицы или хомяка», — подчеркнули в организации.

В прошлом году Хоакин Феникс появился на рекламных щитах PETA US «Мы все животные» на Таймс-сквер в Нью-Йорке и на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе. Актер таким образом обратился к калифорнийским законодателям, чтобы они поддержали закон о запрете передвижных цирков с дикими животными.

«Я не хочу причинять боль другому живому, чувствительному существу. Я не хочу забирать их детей. Я не хочу заставлять их находиться в помещении и откармливать их просто для того, чтобы их убили. Это абсурд и варварство», — заявлял актер.

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Теги: #Человек года#Джокер