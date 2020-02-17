Рот Аллы Пугачевой перекосило из-за пластики (фото, видео)
В сети появилось новое видео с известной певицей Аллой Пугачевой.
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Ролик разместили на фан-аккаунте певицы в Instagram. Поклонники Примадонны обратили внимание на то, что она практически не шевелит верхней губой, а ее рот и вовсе перекосило.
Фаны предположили, что это произошло с Аллой Борисовной из-за неудачной пластической операции либо после "уколов красоты".
Posted @withregram • @tnp_ntv_official Очень откровенное интервью Примадонны о пластике, любви, изменах и супруге. «Ты не поверишь!» — в воскресенье Эксклюзивное видео о спасении Аллы Пугачёвой из горящего кинотеатра и очень откровенное интервью Примадонны о пластике, любви и изменах. Почему она так переживает за Максима Галкина? #нтв #тынеповеришь #новости #эксклюзив #артисты #звезды #шоубизнес #аллапугачева #пугачева
Ранее Алла Пугачева пришла на концерт, где ее и запечатлели. Заметно, что артистка поправилась.