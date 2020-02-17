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Рот Аллы Пугачевой перекосило из-за пластики (фото, видео)

08:07, 17 февраля 2020
Звезды
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Пугачеву не узнать / фан-группа Пугачевой в Instagram

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Ролик разместили на фан-аккаунте певицы в Instagram. Поклонники Примадонны обратили внимание на то, что она практически не шевелит верхней губой, а ее рот и вовсе перекосило.

Фаны предположили, что это произошло с Аллой Борисовной из-за неудачной пластической операции либо после "уколов красоты".

Пугачеву не узнать / фан-группа Пугачевой в Instagram
Пугачеву не узнать / фан-группа Пугачевой в Instagram

Ранее Алла Пугачева пришла на концерт, где ее и запечатлели. Заметно, что артистка поправилась.

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Теги: #фото#Алла Пугачева