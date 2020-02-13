Гримируется по пять часов: в сети обсуждают новый "секрет молодости" 72-летней Софии Ротару

Концертный директор певицы опроверг информацию.

В сети вовсю обсуждают последние новости о секрете молодости знаменитой украинской певицы Софии Ротару. По версии журнала «Тайны звезд» 72-летняя артистка для выхода на сцену использует «силиконовую маску».

Читайте также"Еле дышит": Пугачевой поставили "диагноз" после возвращения на сценуОб этом пишет «Комсомольская правда».

Издание предположило, что Ротару перед каждым публичным выступлением гримируется по пять часов, якобы столько времени требуется для наложения пластического грима, который обычно используют артисты в пародийных шоу, чтобы перевоплотиться в другого человека.

Отмечается, что певица накладывает на лицо специальные силиконовые пластины, потом они выравниваются, и уже на них в финале наносится основной грим.

Кроме того, предполагается, что именно из-за подобных масок у певицы случился гипертонический криз в 2018 году.

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров опроверг слухи, назвав их бредом.

«Конечно же, это вранье. София Михайловна очень красивая женщина, многим интересно, как ей удается на протяжении стольких лет влюблять в себя миллионы», – заявил он.

Ранее УНИАН сообщал, как София Ротару выступила в Москве.